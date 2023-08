Game Awards kommer tilbake i desember

HQ

Noe av det siste som ble annonsert under Opening Night Live-streamingen, som nettopp ble avsluttet, var at produsent og programleder Geoff Keighley bekreftet at The Game Awards kommer tilbake i år.

Selv om dette ikke er en overraskende nyhet, er det alltid hyggelig med en bekreftelse. Keighley minnet oss også om at det er 10-årsjubileum i år, noe som forhåpentligvis betyr noe ekstra spesielt (i tillegg til priser er det alltid mange kunngjøringer, gjester og mer) når prisutdelingen starter 7. desember.

Hva er din personlige GOTY så langt?