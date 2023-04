Game Boy får en luksuriøs bok via Kickstarter

HQ

Hvis du elsket den klassiske monokrome Game Boy-en så mye som vi gjør, tror vi du bør sjekke ut en ny Kickstarter-kampanje for en bok som heter GameBook: The Unofficial DMG Companion.

Denne blir laget av Ninty Media som sier at den inkluderer "en kvintessensiell liste over de beste Game Boy-spillene" og også "et historisk dykk inn i plattformen, samt mer dyptgående retrospektiver på mange av titlene som definerte den håndholdte konsollen". Det er til og med ting som en hyllest til Gunpei Yokoi, som regnes som Game Boy-ens far, og mye mer. I utgangspunktet alt du kan forvente av en bok som dette, og litt til.

Hvis du tror dette er noe du trenger og har lyst til å unne deg en av de fineste bøkene vi noensinne har sett, er det bare å surfe over hit for å gi din støtte eller bare ta en titt på de fantastiske bildene. Crowdfunding har nettopp startet og GameBook: The Unofficial DMG Companion har nesten møtt de nødvendige midlene allerede, så dette prosjektet skjer definitivt.