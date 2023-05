Game Boy fått et nytt fysisk spill 20 år etter å ha forlatt markedet

HQ

Over tretti år etter at den først ble lansert får Nintendo Game Boy en ny fysisk utgivelse kalt Batty Zabella.

Batty Zabella er et horror-komedie pek-og-klikk-spill fra Retro Room Games og Ice.Cold.Blood. Spillerne vil ta på seg rollen som tittelkarakteren og løse mysterier og gåter. Enkelt og greit, men som blant annet Discorden vår viser er nostalgi fortsatt svært utbredt blant mange spill-entusiaster, og folk henger på sine gamle konsoller selv flere tiår etter at det siste spillet kom ut for dem. Dermed skal du ikke se bort fra at Batty Zabella også finner et publikum.