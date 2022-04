Game Boy-liknende Bit Orchard: Animal Valley annonsert til Switch og Xbox

Om du er fysen på et skikkelig vintage-spill og har en Switch eller Xbox, bør du sjekke ut Bit Orchard: Animal Valley som nå har blitt annonsert for disse to plattformene. Det ble utgitt på PC i fjor og fikk litt oppmerksomhet takket være grafikken, som er designet for å se ut som klassiske Game Boy-eventyr.

I Bit Orchard: Animal Valley har du nettopp kjøpt en eplegård, men den er i rustikk stand og har stort behov for litt kjærlighet. Det er her du kommer inn i bildet. Du må fjerne det plagsomme ugresset og kvitte deg med kråkene, plante frø mens du oppdager nye områder og forhåpentligvis også tjene litt penger. Alt mens du nyter fengslende chiptune-musikk.

Sjekk ut annonseringstraileren for Switch og Xbox nedenfor. Bit Orchard: Animal Valley kommer til Switch og Xbox senere i år på en ennå ukjent dato.