Game Builder Garage slippes fysisk i Europa i september

Forrige måned, den 11. juni, lanserte Nintendo Game Builder Garage, et spill som gir spillerne masser av verktøy for å lage deres egne spill, litt som Super Mario Maker, Roblox og Dreams.

I Europa ble spillet lansert spesifikt som et digitalt spill (selv om andre regioner fikk en fysisk utgave), men nå har Nintendo annonsert at det snart får en fysisk utgave i Europa også, 10. september for å være eksakt.

Nintendo har ikke satt en offisiell pris ennå, men den veiledende prisen vil nok ligge på rundt samme pris som på eShop (300 kroner).