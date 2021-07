Game Builder Garage tar fÃ¸rsteplassen pÃ¥ Nintendo eShop i Europa

Nintendo lener seg for det meste på deres klassiske karakterer som Mario og Zelda. Derfor er det alltid en herlig overraskelse når de prøver seg på noe helt nytt. Det var tilfellet med Game Builder Garage, som nesten ut av det blå kom forrige måned.

Det er snakk om et verktøy som lar deg skape dine egne spill med ganske avanserte muligheter, og også lærer deg om de mange mulighetene gjennom et interaktivt kurs.

Konseptet har tilsynelatende vært en hit, for spillet har klatret til topps på lista over de mest nedlastede Switch-spillene i Europa for juni. Spillet fikk ikke noe fysisk eksemplar i vår region, hvilket nok også har boostet salget online. Nummer to på lista er også en kreativ tittel, nemlig Minecraft, mens Mario Golf: Super Rush sniker seg inn på topp tre.

Du kan se hele lista nedenfor: