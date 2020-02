Game Developer Conference utsettes til i sommer

Selskaper som Sony, Microsoft, Activision, Blizzard, Epic Games, Facebook, Epic Games, Kojima Productions og en rekke andre har de siste dagene varslet at de kansellerer planene om å være med på Game Developer Conference-messen av frykt coronaviruset. Faktisk har såpass mange trukket seg at det virket nesten som om hallene ville bli ganske tomme mellom den 16. og 20. mars, så nattens annonsering bør ikke komme som et sjokk. I alle fall ikke det ene punktet.

Arrangørene har nemlig bestemt seg for å ikke avholde GDC-messen i mars. Den mer positive nyheten er at den bare har blitt utsatt til "i sommer". Akkurat når kan de ikke si enda, noe som sikkert blant annet skyldes hvordan situasjonen med det mye omtalte viruset stadig utvikler seg og at E3-messen finner sted i juni mens Gamescom er i august. Dere som har sett frem til spesielle taler og paneler trenger ikke nødvendigvis å gi opp håpet heller, for arrangørene skal være i samtaler med flere personer og studioer om de kunne tenke seg å legge ut presentasjonene gratis i videoformat. Nærmere informasjon om alt dette skal komme de kommende ukene etter at partene har fått snakket om bestemte detaljer.