Game Freak hacket, hundrevis av GB Pokémon-informasjon lekker på nettet

HQ

Game Freak, hovedutvikleren av Pokémon-serien, har blitt utsatt for en massiv informasjonslekkasje etter å ha blitt hacket. Tilsynelatende er det snakk om hundrevis av gigabyte med data, som spenner fra de tidligere Pokémon-spillene som Black og White til noen uanmeldte titler for Nintendo Switch.

Denne "Teraleak" kan nå en terabyte med data, ifølge den kjente Nintendo-innsideren 'Necro' Felipe. De første lekkasjene av informasjon ble delt av Twitter-brukeren @3clipse_tt senere lørdag, som senere beskyttet kontoen sin.

Sosiale medier og fora ble raskt fylt med konseptkunst og sprites fra ubrukte eller alternative Pokémon-design, karakterark med beskrivelser som ble brukt internt i utviklingen, og lysbilder og dokumenter som skisserte fremtidige prosjekter. Til og med plottvridninger fra Pokémon-anime blir angivelig delt.

Selv om sannheten i lekkasjen er alt annet enn bekreftet, bør vi fortsatt behandle dem som spekulasjoner. Disse prosjektene bekrefter tilsynelatende den kommende Pokemon Legends: Z-A er allerede ferdig og er faktisk et Switch-spill (ikke en Switch 2 som noen fans spekulerte i), og Game Freak jobber med ILCA for en flerspiller-spin-off (men ikke en MMO).

Videre vil den tiende generasjonen, kodenavn Gaia og forventet for 2026, også få en Switch 1-versjon. Ingen Switch 2-nyheter eller noe som antyder om den nye Nintendo-konsollen er funnet (eller kanskje delt ennå), med unntak av data som bekrefter at Ounce er kodenavnet til den nye konsollen, noe som allerede var mistenkt.

Som tilfellet var med Insomniac Games-hacket for et år siden, er alt dette privat informasjon for selskapet, så vi vil ikke dekke det lenger utover dette punktet.