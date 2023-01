Game Freak mener det er viktig å jobbe med prosjekter i tillegg til Pokémon

HQ

I et nylig intervju snakket Game Freaks Masafumi Soto om hvordan det var gunstig for studioet å ta på seg andre prosjekter i tillegg til Pokémon-spillene, og at det både kan motivere utviklerne og hjelpe dem med å vokse.

"Det er veldig viktig for Game Freak å fortsette å ta utfordringen med å lage originale spill," sa Soto til VGC. "Jeg tror at det å lage et spill fra bunnen av, sette det ut der og få en god mottakelse er en stor motivator for skapere og er også veldig viktig når det gjelder betydningen for veksten i selskapet. Når det er sagt, tenker vi ikke på å begrense originale spill til småskala prosjekter.

Det er ti år siden Game Freak først etablerte sin avdeling for originale spill. Mens arbeidet fortsetter med Pokémon-franchisen, har det vært flere interessante utgivelser siden grunnleggelsen av denne avdelingen. Noen av disse inkluderer Tembo the Badass Elephant, Giga Wrecker og studioets siste ikke-Pokémon-utgivelse Little Town Hero.

Hvert av disse spillene har fått positiv mottakelse, og så ser det ut til at Game Freak vil fortsette å skyve båten ut og komme vekk fra lommemonstre nå og da.

Synes du Game Freak burde bevege seg mer bort fra Pokémon?