Game Freak registrerer mystisk varemerke i Japan

Game Freak, utvikleren som er mest kjent for å ha skapt Pokémon-spillene, har kanskje noe annet på gang enn lommer og monstre. Nylig ble det nemlig søkt om to nye logo-varemerker for et prosjekt kalt Pand Land.

Ifølge Gematsu ble det første varemerket for Pand Land søkt om i november 2023, og logoen ble søkt om i slutten av desember samme år. Vi er ikke sikre på hva Game Freak pønsker på her, men utvikleren har tidligere vært kjent for å gå utenfor sin Pikachu-formede boks.

Spill som Pocket Card Jockey, Giga Wrecker Alt, Little Town Hero og flere har blitt utviklet av Game Freak ved siden av de tradisjonelle Pokémon-spillene. Tiden vil vise hva Pand Land er, men nå som logoen er ute, får vi forhåpentligvis høre mer om det snart.