Game of Thrones-ikoner topper listen over tidenes mest forhatte TV-karakterer

TV-miljøet har gått sammen om å kåre de mest forhatte karakterene på skjermen gjennom tidene. Topp ti-listen er dominert av Game of Thrones -karakterer, med to av seriens største tyranner øverst og en tredje like bak.

Joffrey Baratheon er den mest forhatte TV-karakteren, mens Ramsey Bolton kommer på andreplass. Deretter følger Fullmetal Alchemist: Brotherhoods Shou Tucker og Breaking Bads Skyler White, før Cersei Lannister slutter seg til samtalen.

Topp ti består deretter av The Sopranos Livia Soprano, Breaking Bads Todd Alquist, The Walking Deads The Governor, Caillous Caillou og til slutt Glees Rachel Berry. Det er tydelig at begrepet "hatet" ikke nødvendigvis bare er knyttet til grusomme og fæle karakterer, men rett og slett til karakterer som fansen ikke liker å se på.

Takk, Ranker.