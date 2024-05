Game of Thrones-spinoffen A Knight of the Seven Kingdoms vil bli regissert av Black Mirrors Owen Harris

HQ

Av alle Game of Thrones-spinoffene som for tiden er under arbeid virker A Knight of the Seven Kingdoms som en av de få som vi kommer til å se snart, ettersom historien er kort og komplett.

The Hollywood Reporter forteller oss at den første sesongen av showet vil løpe i 6 episoder, hvorav 3 vil bli regissert av Black Mirror-regissør Owen Harris, kjent for San Junipero og Be Right Back fra den dystopiske serien.

A Knight of the Seven Kingdoms har også endret tittelen, og fjernet The Hedge Knight-delen fra den. Med tanke på at den opprinnelige historien fra George R.R. Martin bare er på 160 sider, vil det sannsynligvis ikke ta mer enn et par sesonger å tilpasse den. Den forventes å bli sendt en gang i 2025.