Game of Thrones-stjernen Charles Dance skal angivelig ha en rolle i The Batman - Part II

Det ser ut til at skuespilleren Charles Dance er på vei mot en rolle i Matt Reeves' kommende oppfølger The Batman - Part II. Store skuespillere er på vei inn i den andre Battinson-filmen, deriblant Sebastian Stan og Scarlett Johansson, og det ser ut til at minst ett stort navn til fortsatt er i nærheten for å skape overskrifter.

Denne rapporten kommer via Deadline, og er foreløpig ubekreftet i skrivende stund, men kilder sier at Dance sirkler rundt rollen som Charles Dent. Etternavnet er sannsynligvis kjent, fordi Dance skal spille Harvey Dent, også kjent som faren til Two Face. Det antas at Johansson vil spille Dents kone. Hvis dette stemmer, ser det ut til å bekrefte at Two Face er den neste hovedskurken i Batman-sagaen. Beklager, Mr. Freeze og Killer Croc-fans, det ser ut til at tiden ikke er inne for dere nå.

Etter at Dance forbløffet TV-publikummet med sin bemerkelsesverdige prestasjon som Tywin Lannister, ser det ut til at han har funnet seg selv i å spille patriarken i mange andre prosjekter. Det er imidlertid en rolle han gjør utrolig bra, og vi kommer garantert til å se den tilbake i en eller annen form i The Batman - Part II hvis han får hovedrollen. Filmen har premiere 1. oktober 2027.