Game of Thrones-skuespillere blir Joel og Ellie i The Last of Us-serien

Sent i går begynte det å gå et rykte om at Mahershala Ali hadde fått tilbudet om å spille Joel i HBO sin kommende The Last of Us-serie, noe som forventet skapte kaos på internett. De færreste hadde tross alt gjettet at en farget person ville få rollen. Personer som ikke likte tanken på dette kan uansett slappe av, for det viser seg at dette bare var tull.

For mens The Hollywood Reporter har fått æren av å annonsere at Bella Ramsey skal spille Ellie (best kjent som Lyanna Mormont i Game of Thrones) er det Deadline som kan avsløre at Pedro Pascal (blant annet Oberyn Martell i Game of Thrones, Mando i The Mandalorian og Javier Peña i Narcos)blir Joeli PlayStation Productions og HBO sin The Last of Us-serie. To meget spennende valg, spør du meg. Hva synes du?