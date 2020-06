Game On: Eksklusivt gameplay fra Assetto Corsa Competizione på PS4

Du ser på Annonser

Nedenfor kan du se de første uredigerte bildene fra et løp på Silverstonebanen i spillet Assetto Corsa Competizone på PlayStation 4. De profesjonelle førerne til Kunos Simulazioni ønsket å dele eksklusiv gameplay med Gamereactors lesere som en del av vår sommerkampanje, Game On.

Men det er ikke alt. Deleier Marco Massarutto stilte også i et intervju med Gamereactor for å snakke om utviklingenen og utfordringene med konsollversjonen av spillet som har vært ute på PC en stund allerede.

Assetto Corsa Competizione på Xbox One og PS4 er et resultat av et samarbeid mellom Kunos og d3t Ltd, etter at det britiske selskapet har jobbet sammen med de italienske ekspertene i 18-20 måneder frem til nå, i følge Massarutto. I motsetning til forgjengeren Assetto Corsa har det vært planlagt fra begynnelsen at det skulle bli en konsollversjon som har gitt et mer konsollvennlig utseende, og det er dedikert mer tid til kontroller-algoritmen.

Ettersom utviklerne har tatt i bruk Unreal Engine 4 har programmererne kunnet rette fokus mot innhold og fysikk. Selv om Unreal Engine ikke er spesialdesignet for bilspill, og trengte at de tok litt omveier, klarte de å beholde den samme presise fysikken de hadde på PC. Dette krever mye av systemet, og er også grunnen til at konsollversjonen er låst til 30fps.

Intervjuet bekrefter også full støtte for alle moderne ratt, snakk om hvordan konkurranse mellom bilspill kommer til nytte for spillerne, og Massarutto deler også sin takknemmelighet til spillsamfunnet som har vært med på å forme spillet slik det er i dag.

For de som skulle ønske hundrevis av forskjellige biler å velge blant i spillet har Massarutto en klar tankegang. "Vi ønsker heller å ha 25 biler som oppfører seg forskjellig fra hverandre, enn å ha 140 biler som gir en flat følelse på alle sammen."