Game On: Se vår eksklusive gameplay-gjennomgang av GTFO: The Vessel

GTFO ble endelig lansert sent i fjor, og samtidig avslørte utvikleren 10 Chambers Collective en unik premiss for spillet. De har nemlig tenkt til å løpende tilby forskjellige gameplay-opplevelser gjennom Rundown-systemet.

Det betyr at spillere i perioder får adgang til én bestemt del av det gigantiske underjordiske komplekset som spillet foregår i, og den delen byr på unike fiender, lokasjoner og strategier. Etter en stund erstattes denne delen med en ny.

Den siste delen av komplekset man kunne utforske het "Infection", og denne erstattes nå av "The Vessel". Vi har sammen med 10 Chambers satt oss for å introdusere dere for The Vessel, og det blir via en stor gameplay-gjennomgang av det nye innholdet i selskap med utviklerne selv.

Om du ikke er kjent med GTFO handler det altså om en reelt utfordrende co-op-shooter hvor samarbeid er nøkkelen til suksess. Og da mener vi det virkelig. Uten tett samarbeid kommer dere til å feile. Sjekk ut vår eksklusive video nedenfor.

Nederst i saken finner du den første tilrettelagte traileren, som også gir et inntrykk av The Vessel, og om spillet har fanget din oppmerksomhet kan du finne det via Steam Early Access.