Game On: Sjekk ut lanseringstraileren til Main Assembly

I dag slippes Main Assembly i Early Access, en tittel med roboter som tema hvor du både kan spille og skape - alene eller med venner. Du kan nå laste det ned via Steam Early Access og det utvikles av svenske Bad Yolk, med Team 17 som utgivere. Og det var via våre kontakter hos Team 17 vi lyktes å få klørne i lanseringstraileren til Main Assembly, som du kan se tidligere her på Gamereactor enn noen annen plass.

Vi har fått muligheten til å prate med studiosjefen Joel Jonsson. Sjekk ut traileren først, så kan du lese intervjuet nedenfor.

Du ser på Annonser

Hva var utgangspunktet for Main Assembly? Hvilket spill var det dere vill lage i begynnelsen av utviklingen og hvordan har det ferdige produktet utviklet seg fra målet deres?

"Utgangspunktet var at vi spilte mange liknende spill og hadde ideer om hvordan man kan forbedre eller endre på saker og ting. Vi hadde så mange ideer og syntes at det var på tide å lage et spill. Hvordan vi satt sammen spillet har forandret og utviklet seg mye siden de tidlige dagene, med tillegg som aerodynamikk for eksempel, men visjonen om å lage et fysikkbasert byggespill med "freeform-chassis"-modellering har stort sett vært den samme"

Hva inngår i spillet i Early Access-versjonen?

"Kjerneopplevelsen er å bygge roboter med ulike materialer og deler, samt programmere dem. Når de slippes løs kan robotene siden testes ut på singleplayerbaner og i åpne verdener. Vi har en sandkasseverden for opp til fire spillere hvor man kan bygge sine roboter i selskap med sine venner og konkurrere med hverandre. Du kan også legge til litt design gjennom å tilpasse dronen med en mengde ulike kosmetiske ting. Du kan så dele dine kreasjoner på Steam Workshop eller laste ned roboter fra samfunnet."

Hva er det med roboter som gjør de så kule, og hvor dypt kan vi gå når vi skaper dem?

"Roboter er meget kule! De har et teknisk og kreativt aspekt, og du kan velge hvor dypt du selv vil gå i Main Assembly. Roboter bygges ved hjelp av "freeform chassis"-modellering, hvor plassering av deler som jetmotorer eller propeller kan få dem til å fly, mens jul og fjæring gjør at de kan kjøre. Inkluderingen av hengsler, servoer og stempler gjør det mulig for spillere å snekre tobente vandrere eller flerbente edderkopproboter, mens sensorer muliggjør skapelsen av autonome roboter som utfører spesielle oppgaver eller går til spesifikke steder. Naturligvis kan spillere siden male robotene i ulike farger og bruke forskjellige materialer med forskjellige fysikkegenskaper.

Sammen med vår publiseringspartner Team 17 har vi avholdt flere betaer de siste seks månedene, og vi har blitt helt målløse av robotene som vårt samfunn har delt på Steam Workshop hittil"

Så hva er planene deres for Early Access? Når tror dere at dere er ferdige?

Vi ser frem mot Early Access-lanseringen, Main Assembly-samfunnet er allerede lidenskapelig og det finnes utrolige kreasjoner. Det kommer regelmessig til å slippes mer innhold den første torsdagen hver måned, som utfordringer, verdener og robotdeler påvirket av samfunne."