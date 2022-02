Game Pass byr på Total War: Warhammer III, sport og mer resten av februar

HQ

Nå er vi allerede over halvveis i 2022s andre måned, noe som blant annet betyr at det er tid for å vite hva Xbox Game Pass og PC Game Pass skal by på i siste resten. Som vi allerede visste er det et par godspill i samlingen, men utenom disse vil nok få Elden Ring-entusiaster vike et øye.

Spillene som fjernes den 28. februar er:



Hypnospace Outlaw på Cloud, konsollene og PC



Killer Queen Black på Cloud og konsollene



Stealth Inc 2 på Cloud og konsollene



Touhou Luna Nights på Cloud, konsollene og PC



På toppen av det hele vil som allerede annonsert Titanfall forsvinne den 1. mars.