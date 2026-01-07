Game Pass' første fangst i 2026 legger til Star Wars Outlaws, Mio: Memories in Orbit, og mer

HQ

Xbox har avslørt den første listen over nye tillegg som kommer til de forskjellige Game Pass nivåene for å starte det oppdaterte biblioteket i 2026. Mange av alternativene er tilgjengelige fra og med i dag, men flere kommer senere i uken og i løpet av de neste par ukene også, med forbehold om at disse tilleggene er at mange titler også forlater tjenesten.

Tilgjengelig fra og med i dag, 8. januar, er følgende :



Brews & Bastards (PC, Xbox Series, Cloud) - PC-, Premium- og Ultimate-nivåer



Little Nightmares Enhanced Edition (PC, Xbox Series, håndholdt, sky) - PC-, Premium- og Ultimate-nivåer



Atomfall (PC, konsoll, håndholdt, sky) - Premium-nivå



Lost in Random: The Eternal Die (PC, Xbox Series, håndholdt, sky) - Premium-nivå



Rematch (PC, Xbox Series, Cloud) - Premium-nivå



Warhammer 40,000: Space Marine - Master Crafted Edition (PC, Xbox Series, Cloud) - Premium-nivå



8. JANUAR - Final Fantasy (PC, Xbox Series, Cloud) - PC-, Premium- og Ultimate-nivå



13. JANUAR - Star Wars Outlaws (PC, Xbox Series, Cloud) - PC-, Premium- og Ultimate-nivåer



15. JANUAR - My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery (PC, konsoll, håndholdt, sky) - PC-, Premium- og Ultimate-nivåer



20. JANUAR - Resident Evil Village (PC, konsoll, nettsky) - PC-, Premium- og Ultimate-nivåer



20. JANUAR - Mio: Memories in Orbit (PC, Xbox Series, håndholdt, nettsky) - PC-, Premium- og Ultimate-nivåer



Spillene som forlater Game Pass 15. januar er også følgende :