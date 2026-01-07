nyheter
Star Wars Outlaws
Game Pass' første fangst i 2026 legger til Star Wars Outlaws, Mio: Memories in Orbit, og mer
Det er en god tid å være abonnent på tjenesten.
HQ
Xbox har avslørt den første listen over nye tillegg som kommer til de forskjellige Game Pass nivåene for å starte det oppdaterte biblioteket i 2026. Mange av alternativene er tilgjengelige fra og med i dag, men flere kommer senere i uken og i løpet av de neste par ukene også, med forbehold om at disse tilleggene er at mange titler også forlater tjenesten.
Tilgjengelig fra og med i dag, 8. januar, er følgende :
- Brews & Bastards (PC, Xbox Series, Cloud) - PC-, Premium- og Ultimate-nivåer
- Little Nightmares Enhanced Edition (PC, Xbox Series, håndholdt, sky) - PC-, Premium- og Ultimate-nivåer
- Atomfall (PC, konsoll, håndholdt, sky) - Premium-nivå
- Lost in Random: The Eternal Die (PC, Xbox Series, håndholdt, sky) - Premium-nivå
- Rematch (PC, Xbox Series, Cloud) - Premium-nivå
- Warhammer 40,000: Space Marine - Master Crafted Edition (PC, Xbox Series, Cloud) - Premium-nivå
- 8. JANUAR - Final Fantasy (PC, Xbox Series, Cloud) - PC-, Premium- og Ultimate-nivå
- 13. JANUAR - Star Wars Outlaws (PC, Xbox Series, Cloud) - PC-, Premium- og Ultimate-nivåer
- 15. JANUAR - My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery (PC, konsoll, håndholdt, sky) - PC-, Premium- og Ultimate-nivåer
- 20. JANUAR - Resident Evil Village (PC, konsoll, nettsky) - PC-, Premium- og Ultimate-nivåer
- 20. JANUAR - Mio: Memories in Orbit (PC, Xbox Series, håndholdt, nettsky) - PC-, Premium- og Ultimate-nivåer
Spillene som forlater Game Pass 15. januar er også følgende :
- Flintlock: The Siege of Dawn
- Neon White
- Road 96
- The Ascent
- Grinchens juleeventyr