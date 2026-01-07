Gamereactor

  •   Norsk

Gamereactor
nyheter
Star Wars Outlaws

Game Pass' første fangst i 2026 legger til Star Wars Outlaws, Mio: Memories in Orbit, og mer

Det er en god tid å være abonnent på tjenesten.

HQ

Xbox har avslørt den første listen over nye tillegg som kommer til de forskjellige Game Pass nivåene for å starte det oppdaterte biblioteket i 2026. Mange av alternativene er tilgjengelige fra og med i dag, men flere kommer senere i uken og i løpet av de neste par ukene også, med forbehold om at disse tilleggene er at mange titler også forlater tjenesten.

Tilgjengelig fra og med i dag, 8. januar, er følgende :


  • Brews & Bastards (PC, Xbox Series, Cloud) - PC-, Premium- og Ultimate-nivåer

  • Little Nightmares Enhanced Edition (PC, Xbox Series, håndholdt, sky) - PC-, Premium- og Ultimate-nivåer

  • Atomfall (PC, konsoll, håndholdt, sky) - Premium-nivå

  • Lost in Random: The Eternal Die (PC, Xbox Series, håndholdt, sky) - Premium-nivå

  • Rematch (PC, Xbox Series, Cloud) - Premium-nivå

  • Warhammer 40,000: Space Marine - Master Crafted Edition (PC, Xbox Series, Cloud) - Premium-nivå

  • 8. JANUAR - Final Fantasy (PC, Xbox Series, Cloud) - PC-, Premium- og Ultimate-nivå

  • 13. JANUAR - Star Wars Outlaws (PC, Xbox Series, Cloud) - PC-, Premium- og Ultimate-nivåer

  • 15. JANUAR - My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery (PC, konsoll, håndholdt, sky) - PC-, Premium- og Ultimate-nivåer

  • 20. JANUAR - Resident Evil Village (PC, konsoll, nettsky) - PC-, Premium- og Ultimate-nivåer

  • 20. JANUAR - Mio: Memories in Orbit (PC, Xbox Series, håndholdt, nettsky) - PC-, Premium- og Ultimate-nivåer

Spillene som forlater Game Pass 15. januar er også følgende :


  • Flintlock: The Siege of Dawn

  • Neon White

  • Road 96

  • The Ascent

  • Grinchens juleeventyr

Star Wars Outlaws

