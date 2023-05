Game Pass har nå et 14-dagers vennevervingssystem

HQ

Microsoft er ikke fremmed for å utforske nye måter å få folk til å sjekke ut og oppleve Game Pass. Den siste innsatsen i denne forbindelse er et såkalt Friend Referral Offer som gjør det mulig for Game Pass-brukere å gi opptil fem venner en 14-dagers gratis prøveversjon av tjenesten, med full tilgang til alt den har å by på (for eksempel EA Play, Riot Games' titler, dag én-lanseringer og mer).

Som nevnt i Xbox Wire-blogginnlegget som avslørte programmet, vil dette systemet kun gjelde for de som er helt nye på Game Pass, og tilsynelatende også bare gjelder PC Game Pass-utgaven av tjenesten og ikke den vanlige Xbox-versjonen.

Når det gjelder hvordan du kan verve en venn, kan du gå til Xbox App på Windows, og deretter klikke på "Gi PC Game Pass"-knappen for å starte en verveprosess.