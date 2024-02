Game Pass har over 34 millioner abonnenter

HQ

Forrige gang vi fikk en offisiell bekreftelse på antall abonnenter på Game Pass var for to år siden, da Microsoft avslørte at de hadde over 25 millioner brukere. Tidligere i fjor høst skrev en tidligere Microsoft-medarbeider på LinkedIn at abonnementstjenesten hadde over 30 millioner brukere, men dette ble senere fjernet.

Men under kveldens episode av Official Xbox Podcast ble det endelig avslørt at dette tallet faktisk har økt til over 34 millioner, eller 36 %.

Ettersom Activision-spill er i ferd med å bli lagt til på Game Pass, med start med Diablo IV neste måned (som vi rapporterte om), antar vi at dette tallet kan stige raskt i år, spesielt når det nye Call of Duty kommer.