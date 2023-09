Game Pass imponerer stort med Starfield, Lies of P og Solar Ash i september

HQ

Vi visste allerede at september er en knallbra måned for de som har Game Pass, men denne måneden blir faktisk bedre enn forventet. Microsoft har nemlig offentliggjort trioen av spill som kommer til Game Pass de neste to ukene, og i tillegg til de to vi allerede visste om sniker en annen perle seg inn mellom dem:



GRIS på Cloud, PC og konsoller i dag



Starfield på Cloud, PC og Xbox Series den 6. september



Solar Ash på Cloud, PC og konsoller den 14. september



Lies of P på Cloud, PC og konsoller den 19. september



Siden karma må jevnes ut litt vil det i kjent stil også fjernes noen spill, og den 15. september er det denne gjengen som forsvinner fra Game Pass: