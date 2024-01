Game slutter å ta imot innbytte

HQ

Hvis det er noe de siste trendene viser, er det at fysiske dataspill trolig synger på siste verset. Ikke bare utgjør det digitale salget majoriteten i dag, men vi ser også at butikkjeder og andre fysiske selgere distanserer seg fra boksene. Nå har nok en dominobrikke falt på veien mot en heldigital fremtid.

Som Eurogamer rapporterer, skal Game, Storbritannias største videospillforhandler, etter sigende slutte med innbyttetjenesten, noe som betyr at folk ikke lenger vil kunne gå til butikken for å selge sine eldre fysiske spill for noen få øre. Den offisielle sluttdatoen for innbytte skal være 16. februar 2024, og etter denne datoen vil Game selge det gjenværende bruktlageret de har, før de trekker seg helt ut av brukthandelen.

Game har ikke kommet med noen uttalelse i forbindelse med denne rapporten, men vi har sett at selskapet i det siste har gått over til å selge merchandise som en av sine hovedselgere, en annen endring som understreker at salget av fysiske spill er på vei ned.