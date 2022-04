GameBoy Advance-spill trolig på vei til Switch Online

HQ

Selv om Nintendo fikk en del kritikk for deres Switch Online-abonnement til å starte med, har de kontinuerlig tilføyet mer verdi i form av en bredere katalog av klassiske titler, hvorav noen dog er låst bak et dyrere abonnement.

Og nå tyder alt på at de har tenkt til å utvide enda mer. Trash Bandicoot avslører via Twitter at GameBoy Advance-spill er lekket på Switch. Det er snakk om en offisiell emulator fra Nintendo, og det er til og med bilder av den i aksjon.

"So Nintendo's official Game Boy Advance emulator for the Nintendo Switch just leaked. Now it's just a matter of waiting for NSO to add GBA."

Du kan se bildene nedenfor. Forhåpentligvis er vi ikke langt unna en offisiell avsløring.