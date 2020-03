Gameloft byr på gratisinnhold i sine mest populære spill

Gameloft slenger seg på trenden med å forsøke å gjøre folks liv litt enklere i karantenen og byr nå derfor på gratisinnhold i 35 av sine mest populære spill. De begynte med dette i helgen og først ut var Asphalt, og på dets offisielle Twitter-konto skrev de:

"Legends, thank you for being here. Please log in to the game to claim a gift and expect more surprises in the coming weeks in #Asphalt9Legends. #Staysafe.

-The Asphalt Team."

Her er noen av spillene som kommer til å få gratisinnhold:



Asphalt 8: Airborne



Asphalt 9: Legends



LEGO Legacy: Heroes Unboxed



Disney Getaway Blast



Disney Princess Majestic Quest



Disney Magic Kingdoms



SongPop 2



March of Empires



War Planet Online



Overdrive City



Dragon Mania Legends



Modern Combat 5



Sniper Fury



Dungeon Hunter 5



Gangstar IV



De fleste av spillene finnes på Android og iOS, men eksempelvis Asphalt 9 kan også nytes via Nintendo Switch og Microsoft Store.

Takk, Pocketgamer.com