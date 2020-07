Forrige fredag publiserte vi Eiriks preview av det kommende Crash Bandicoot 4: It's About Time, som var basert på hans opplevelser med tre av banene i spillet. Øverst...

Etter å ha prøvd tre av spillets baner er det tydelig at blandingen av elskede tradisjoner og moderne forbedringer fungerer. Spørsmålet er bare om det blir nok for mer enn fansen.

Det er mikrotransaksjoner i Crash Bandicoot 4 ifølge Microsoft Store

den 29 juni 2020 klokken 11:45 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Nylig ble det endelig bekreftet at Activision sammen med utvikleren Toys for Bob nå vil bringe Crash Bandicoot tilbake via Crash Bandicoot 4: It's About Time, men det...