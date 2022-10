Gameplay fra Tiny Troopers: Global Ops vist frem i ny trailer

HQ

Vi har ingen dato for når Tiny Troopers: Global Ops slippes ennå, men vi har en ny video med massevis av gameplay. Dette er et såkalt twin stick-skytespill i Tiny Trooper-serien og tilbyr co-op for opptil fire personer (eller singleplayer hvis du foretrekker det) med 50 oppdrag å spille gjennom.

Spiller du på PC eller Xbox er det foreløpig også en spillbar demo du kan sjekke ut, men det ferdige spillet vil også bli utgitt på PlayStation og Switch. Sjekk ut videoen nedenfor, og den offisielle beskrivelsen under den.

HQ

"Tiny Troopers: Global Ops features the explosive bite-sized action fans of the franchise have come to enjoy, but this time there's a host of new features and an epic campaign with over 50 missions set in all corners of the globe. Battle the toughest enemies with a lethal arsenal of weapons including machine guns, flamethrowers and rocket launchers, or mount-up in vehicular combat. You can take on the challenge alone, or team up in couch or online co-op with friends on any available format to take on the Tiny Troopers: Global Ops world leaderboards."