Ubisoft annonserte tidligere i år at et nytt Assassin's creed-mobilspill er under utvikling, som for tiden går under kodenavnet Jade og er satt til Kina. Utvikleren selv har ikke vist eller fortalt mer enn det, men nå har det dukket opp noen lekkede klipp fra en spilltest hvor vi får se litt gameplay og filmsekvenser. Du kan se videoen her. Spillet slippes til både Android og iOS og blir free-to-play, men en eksakt lanseringsdato er ennå ikke annonsert.