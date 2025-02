Gamereactor drar til IEM Katowice

Katowice er kanskje ikke kjent som verdens navle, men mot slutten av denne uken er det likevel verdt å rette oppmerksomheten mot byen i det sørlige Polen. Her skal lag som Team Vitality, Natus Vincere og Team Spirit konkurrere i en av årets største Counter-Strike-turneringer, Intel Extreme Masters Katowice, som går fra torsdag 6. februar til lørdag 8. februar.

Gamereactor vil være til stede på IEM Katowice. Ikke bare for å oppleve atmosfæren i den massive Spodek Arena, men også for å se på noen av de nyeste produktene fra Acers populære Predator-serie. Predator, som er blant turneringens sponsorer, vil blant annet la oss prøve mange av de interessante produktene som ble presentert på CES i Las Vegas tidligere i år, som den kraftige og kompakte gamer-laptopen HELIOS NEO 16, som vi allerede har tatt en sniktitt på i videoen under.

I tillegg til alt dette gleder vi oss også til å snakke SIM-racing med teamet fra R8G, grunnlagt av den tidligere Formel 1-føreren Romain Grosjean, så det er all grunn til å følge med her på siden og på Instagramen vår, hvor vi fortløpende vil oppdatere med alt det siste fra IEM Katowice.