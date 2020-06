Gamereactor står klar med ny Outriders-sending på torsdag

Slutten av forrige måned bød på den første av flere sendinger fra People Can Fly og Square Enix, som går i dybden med høstens etterlengtede tittel Outriders. Nå på torsdag klokken 18 er vi klare med den neste sendinga i rekka.

Akkurat som første gang, står vi her på Gamereactor klare for å vise dere sendingen direkte via vår liveside når klokken slår 18. Og vi skal igjen sette av tid til å gå i dybden med det vi har sett når sendinga er over.

Vi har også fortsatt vår Outriders-underside, hvor du kan finne all den nyeste informasjonen og alle de nyeste videoene om spillet.

Ses vi på torsdag?