Gamereactors Adventskalender: 1. søndag i advent

HQ

Ja, vi byr på mer enn du kanskje forventet. I tillegg til å kjøre den sentrale, store julekalenderen i år, har vi også en litt mindre adventskalender fordelt på én til flere premier hver søndag i advent. Da passer det jo godt at vi tyvstarter med å være før selve julekalenderen.

I denne adventskalenderen setter vi et par Sennheiser HD550 og en HD 500 BAM-mikrofon på spill, og fordi dette ikke er selve julekalenderen, er det også her vi gjerne vil stille litt mer dumme spørsmål.

Det er imidlertid ingenting dumt med dette headsettet - 150 ohm impedans, 6 Hz-39,5 kHz, komfortabelt design - hele greia.

Svar på spørsmålet under i kommentarfeltet og vinn. Du behøver ikke nødvendigvis å svare i dag - alle ruter er åpne frem til kåringen litt ut i nyåret.

Cast din perfekte julefilm - sjanger, skuespillere, regissør og en liten pitch.