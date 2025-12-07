Gamereactors Adventskalender: 2. søndag i advent

HQ

Forrige søndag overrasket vi alle ved å introdusere en liten adventskalender som skal kjøres side om side med den store julekalenderen, som om 24 premier på 24 dager ikke var nok. Sist gang hadde vi et Sennheiser HD550 og en matchende HD500 BAM-mikrofon på plass, og det er mer der det kommer fra.

Vi har faktisk en ganske stor premie til denne andre søndagen i advent, nemlig en Lenovo Legion R34w-30. Ja, du leste riktig, en 34" WQHD (3440 x 1440) spillskjerm i 21:9, og med 180Hz oppdateringsfrekvens, en forsinkelse på bare 0,5 ms (MPRT) og 1500R-kurve.

Svar på spørsmålet under i kommentarfeltet og vinn. Du behøver ikke nødvendigvis å svare i dag - alle ruter er åpne frem til kåringen litt ut i nyåret.

Hvis du absolutt måtte gjenoppfinne det klassiske julemåltidet, og kaste ut alle tradisjonene, hvordan ville du omdefinert konseptet?