Gamereactors adventskalender: 4. søndag i advent

Vi avslutter årets adventskalender, en liten bonusfunksjon i form av ekstra konkurranser, som vi håper du har nytt til fulle. Det er fortsatt vår største glede å fyre opp så mange av disse i desember, og nå avslutter vi med et smell fra Hue.

Mer spesifikt tilbyr vi et solid startsett som gir deg muligheten til å smake litt på Philips Hues omfattende økosystem. Vi snakker her om et Essentials Starter Kit med flere fargede E27-lyskilder, en Bridge og en Dimmer.

Svar på spørsmålet under i kommentarfeltet og vinn. Du behøver ikke nødvendigvis å svare i dag - alle ruter er åpne frem til kåringen litt ut i nyåret.

Hvis du kunne designe din helt egen Hue-scene, hvordan ville lysene reagert, hva ville scenen hete, og hvilken stemning ville du ønsket at den skulle skape?