Gamereactors Julekalender 2025: 1. desember

HQ

Så er vi endelig, endelig i gang med årets julekalender, og det har vært en fornøyelse å strikke sammen listen av premier . Uansett om det er de samme faste brukerne, tilbakevendende lesere eller helt nye folk har julekalenderen noe for dere.

Årets første premie er en L40 Ultra fra Dreame. Her snakker vi om en robotstøvsuger med 11.000Pa sugeevne, utstrekkbar sidebørste og MopExtend, som kan rengjøre gulvene helt ut til kantene.

Svar på spørsmålet under i kommentarfeltet og vinn. Du behøver ikke nødvendigvis å svare i dag - alle ruter er åpne frem til kåringen litt ut i nyåret.

Noe av det beste med å eie en robotstøvsuger er å gi den et funky navn - hvilket navn ville du gitt til din L40 Ultra, og hvorfor?