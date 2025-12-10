Gamereactors Julekalender 2025: 10. desember

HQ

I Gamereactors julekalender handler det ofte om lyd på en eller annen måte. Enten det er et gamingheadset eller et par in-ear-hodetelefoner. Nå kan du vinne sistnevnte, men premien kan gjøre litt mer enn du tror.

Vi gir bort et sett med JBL Live Beam 3, trådløse in-ear-hodetelefoner med kraftig JBL Signature Sound, lang batterilevetid, smart talk-through og et slankt design som gjør dem perfekte for pendling, trening og avslapning. Og forresten, det er også et display i etuiet som kan brukes til en rekke justeringer.

Svar på spørsmålet under i kommentarfeltet og vinn. Du behøver ikke nødvendigvis å svare i dag - alle ruter er åpne frem til kåringen litt ut i nyåret.

Har du et spesielt minne assosiert med å høre en spesifik sang et sted? Få høre!