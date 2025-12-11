Gamereactors Julekalender 2025: 11. desember

HQ

I dag handler alt om å holde enhetene dine i live og dataene dine trygge, uansett hvor du er. For la oss være ærlige: vi har alle opplevd den irriterende situasjonen med en død telefon, en treg lading eller en minnepinne som ikke helt samarbeider.

Derfor gir vi bort en Verbatim-pakke som virkelig har alt: en Charge 'n' Go Essentials-powerbank for å holde enhetene dine i gang på farten, en 512 GB Dual QuickStick for filene og sikkerhetskopiene dine, en 100 W 4-porters GaN-vegglader for lynrask lading hjemme og to magnetiske synkroniserings- og ladekabler for å holde kablene på plass - uten problemer. Med dette oppsettet kan du trygt være på farten, jobbe, spille eller strømme uten å bekymre deg for strøm eller plass.

Svar på spørsmålet under i kommentarfeltet og vinn. Du behøver ikke nødvendigvis å svare i dag - alle ruter er åpne frem til kåringen litt ut i nyåret.

Hvis du kunne gitt en av dingsene dine et vanvittig ekstra triks, hva ville det vært - og hvordan ville det gjort hverdagen din smartere (eller morsommere)?