Gamereactors Julekalender 2025: 12. desember

I dag ser vi nærmere på noe som kan gjøre streamingdrømmene dine litt mer virkelige. Enten du drømmer om å underholde vennene dine, dele spilløktene dine med verden eller bare vil prøve deg på å lage ditt eget innhold kan det være fint å få litt hjelp fra riktig utstyr.

Vi gir bort en komplett Streamplify-pakke med deres nyeste produkter: MIC GO Wireless, CAM G og STREAMING DECK One. Mikrofonen leverer krystallklar lyd uten tungvinte kabler, webkameraet sørger for skarpe bilder, selv om katten bestemmer seg for å kaste seg på tastaturet midt i opptaket, og strømmedekken gir deg full kontroll over streamene dine - fra scener til lydeffekter. Med dette oppsettet kan du virkelig fokusere på innholdet og moroa i stedet for teknologien.

Svar på spørsmålet under i kommentarfeltet og vinn. Du behøver ikke nødvendigvis å svare i dag - alle ruter er åpne frem til kåringen litt ut i nyåret.

Hvis du kunne streame fra et hvilket som helst sted i verden, hvor ville det vært - og hva ville du sendt direkte?