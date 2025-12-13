Gamereactors Julekalender 2025: 13. desember

HQ

I dag handler alt om kontroll. Ikke bare over spillet, men om hvordan du opplever favorittverdenene dine. Det er noe spesielt med å holde en ny kontroller i hånden, hvor hvert trykk og hver vibrasjon føles presis, og hver bevegelse i spillet kommer til live.

Vi gir bort en DualSense Edge-kontroller til PlayStation 5, som gir deg full fleksibilitet med tilpassbare knapper, triggermotstand og avansert haptisk tilbakemelding. Som kronen på verket får du også digitale koder til fem spennende spill: Ghost of Yotei, Death Stranding 2: On the Beach, Days Gone Remastered, Lost Soul Aside og Astro Bot. Så enten du liker action, eventyr eller morsomme plattformspill er det noe å kose seg med.

Svar på spørsmålet under i kommentarfeltet og vinn. Du behøver ikke nødvendigvis å svare i dag - alle ruter er åpne frem til kåringen litt ut i nyåret.

Hvis du kunne legge til eller endre én funksjon i kontrolleren din, hva ville det vært - og hvordan ville det gjort spillene dine enda morsommere?