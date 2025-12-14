Gamereactors Julekalender 2025: 14. desember

HQ

I dag tar vi for oss noe vi alle kunne trengt litt mer av i hverdagen: god søvn. For noen ganger kan ikke engang den beste dagen starte ordentlig hvis natten ikke har vært helt optimal, og det er der dagens premie kommer inn i bildet.

Vi gir bort et par Soundcore Sleep A30, avanserte hodetelefoner designet for å hjelpe deg med å sove bedre. De kombinerer skånsom støydemping med avslappende lydprogrammer, slik at du kan gli inn i drømmeland uten forstyrrelser. Og med den komfortable passformen og det trådløse designet glemmer du nesten at du har dem på deg mens du nyter musikk, hvit støy eller guidede meditasjoner.

Svar på spørsmålet under i kommentarfeltet og vinn. Du behøver ikke nødvendigvis å svare i dag - alle ruter er åpne frem til kåringen litt ut i nyåret.

Hvis du kunne lage din helt egen perfekte sovelyd, hva skulle den inneholde?