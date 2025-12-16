Gamereactors Julekalender 2025: 16. desember

HQ

I dag handler det om å fullføre samlingen din - og kanskje få noen overraskelser underveis. For alle Pokémon-fans vet at det beste ikke bare er å spille, men også å samle, bytte og vise frem lidenskapen din.

Vi gir bort en Pokémon TCG Phantasmal Flames Elite Trainer Box, ekstra boosterpakker, et mykt Gengar-kosedyr og en One Touch Edge Magnetic Card Holder, slik at kortene dine kan oppbevares med stil. Enten du er veteran eller ny i spillet får du alt du trenger for å utvide samlingen din og ta duellene dine til neste nivå - med både praktisk oppbevaring og litt ekstra kos ved siden av.

Svar på spørsmålet under i kommentarfeltet og vinn. Du behøver ikke nødvendigvis å svare i dag - alle ruter er åpne frem til kåringen litt ut i nyåret.

Denne er en klassiker, men hvilken Pokémon er din favoritt og hvorfor?