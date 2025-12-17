Gamereactors Julekalender 2025: 17. desember

HQ

I dag handler det om lyd, men på en litt annerledes måte. Fordi noen ganger vil du ta med deg musikken eller podkastene dine på farten - uten å miste kontakten med verden rundt deg.

Vi gir bort et par Shokz OpenFit 2, benledningshodetelefoner som gir deg krystallklar lyd samtidig som du hører hva som skjer rundt deg. Perfekt for løpeturen, sykkelturen eller bare en dag på kontoret der du vil ha god lyd uten å være helt isolert fra omgivelsene. Og med deres lette og komfortable design vil du nesten glemme at du har dem på deg - helt til du oppdager hvor god lyden egentlig er.

Svar på spørsmålet under i kommentarfeltet og vinn. Du behøver ikke nødvendigvis å svare i dag - alle ruter er åpne frem til kåringen litt ut i nyåret.

Hvis du allerede trener, eller vurderer å begynne med en eller annen form for trening - hva gjør du?