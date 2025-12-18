Gamereactors Julekalender 2025: 18. desember

HQ

I dag handler det om å få kontroll over både lading, plass og lyd. Alt i én stor pakke for PlayStation-fans. For noen ganger kan det være deilig å ha alt det viktigste på ett sted, slik at du kan konsentrere deg om det som virkelig teller: spilling og å ha det gøy.

Vi gir bort en Trust-«megapakke» med alt en PS5-spiller kan drømme om: Dual Charge Dock for kontrollerne, LED Vertical Stand i hvitt, Charge Stand i hvitt, Movi Gaming Racing Wheel og Forta Headset for PS5 i blått. Med dette oppsettet kan du holde oversikt over kontrollerne dine, administrere kablene dine, oppleve racingspill med full kontroll - og selvfølgelig høre hvert trinn, skudd og effekt i spillet med stilig lyd. Kort sagt: alt samlet, slik at du kan spille uten avbrudd og med maksimal komfort.

Svar på spørsmålet under i kommentarfeltet og vinn. Du behøver ikke nødvendigvis å svare i dag - alle ruter er åpne frem til kåringen litt ut i nyåret.

Hvilket gamingtilbehør-merke er du mest glad i, og hvorfor?