Gamereactors Julekalender 2025: 19. desember

En kalender som denne pleier å bestå av ganske mange hodetelefoner, men så er det også en type utstyr som mange bruker, sliter ut og trenger å bruke nye nå og da, og denne gangen har vi faktisk en relativt ny aktør med.

Vi gir bort et Anker Space One Pro, et par premium ANC-hodetelefoner som kombinerer komfort, flott design og imponerende aktiv støydemping. De kan både blokkere ut støy og gi deg en rik, detaljert lyd, enten du sitter på toget, på kontoret eller hjemme i sofaen. Og med lang batterilevetid og klar mikrofon er de like gode for samtaler som for musikk. Med andre ord er de hodetelefoner som gjør hverdagen litt mer komfortabel.

Svar på spørsmålet under i kommentarfeltet og vinn. Du behøver ikke nødvendigvis å svare i dag - alle ruter er åpne frem til kåringen litt ut i nyåret.

Hva er det verste headsettet du noen gang har brukt, og hva gjorde opplevelsen så forferdelig?