Gamereactors Julekalender 2025: 2. desember

Den andre luken åpnes nå, og det er flott å være i gang igjen. Vi har allerede sett mye engasjement på lukeåpningen i går, og i dag handler det om noe vi alle er veldig interessert i - komfort.

Hvis du sitter på en slitt kontorstol hjemme, har vi ThunderX3 Solo Loft-stolen i ermet. Støpt skum, en solid stålbase og TX3-hjul kombineres med mye justerbarhet og ThunderX3s SYNC4-mekanisme for justerbar tilt og høyde.

Svar på spørsmålet under i kommentarfeltet og vinn. Du behøver ikke nødvendigvis å svare i dag - alle ruter er åpne frem til kåringen litt ut i nyåret.

Hvordan sitter du egentlig når du gamer? Er det i sofaen eller på en kontorstol? Med en bærbar PC i fanget? Og er du tilfreds?