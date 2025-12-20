Gamereactors Julekalender 2025: 20. desember

HQ

I dag handler det om å gjøre hverdagen litt enklere og renere. For selv om vi alle elsker et fint hjem, er det ikke mange som egentlig gleder seg til å støvsuge etter en lang dag. Vi har gitt dem bort før, men de har blitt ganske smarte - nå handler det om robotstøvsugere igjen.

Vi gir bort en Eufy Omni E25, en smart robotstøvsuger som både kan navigere effektivt rundt i hjemmet og sørge for at selv de minste hjørnene får oppmerksomhet. Med kraftig sugekraft, intelligent kartlegging og automatisk tømming kan den gjøre det meste av arbeidet på egenhånd - slik at du kan bruke tiden din på å gjøre noe mye hyggeligere enn å jage hybelkaniner. Det er en av de tingene du først innser hvor mye du har savnet når du endelig har den.

Svar på spørsmålet under i kommentarfeltet og vinn. Du behøver ikke nødvendigvis å svare i dag - alle ruter er åpne frem til kåringen litt ut i nyåret.

Finnes det andre kjedelige husarbeidsoppgaver du skulle ønske kunne automatiseres i fremtiden, og i så fall hvilke?