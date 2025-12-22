Gamereactors Julekalender 2025: 22. desember

HQ

Hvis det er én produsent vi konsekvent har fått rosende ord om, er det Keychron, som vanligvis ikke tar for mye betalt for slående tastaturer, og gjør det med stil og sans for detaljer. Og i dag ønsker vi dem velkommen til kalenderen.

Vi gir bort en Keychron K4 HE Nordic, M7 Wireless, komplett med resinhåndstøtte og bæreveske. Dette betyr at du får et tastatur som kan brukes både trådløst og med kabel, med fin taktil tilbakemelding og et ergonomisk design som gjør lange økter mer komfortable. Håndstøtten gir ekstra støtte, og bærevesken sørger for at hele greia kan tas med på farten - perfekt for spilling, arbeid eller kreativt arbeid, uansett hvor du er.

Svar på spørsmålet under i kommentarfeltet og vinn. Du behøver ikke nødvendigvis å svare i dag - alle ruter er åpne frem til kåringen litt ut i nyåret.

Hva er det viktigste for deg med et tastatur?