Gamereactors Julekalender 2025: 23. desember

Ja, du skal ikke bli snytt for en flaggskipssmarttelefon før vi er ferdige med året. Denne gangen er det Motorola selv som byr på det.

Vi gir bort en Motorola Edge 70, en smarttelefon med en vakker skjerm, solid ytelse og et kamera som kan fange både hverdagsøyeblikk og små eventyr med stil. Enten du liker strømming, spilling, sosiale medier eller bare ha appene dine raskt for hånden leverer denne telefonen både hastighet, design og pålitelighet i ett samlet mobilunivers.

Svar på spørsmålet under i kommentarfeltet og vinn. Du behøver ikke nødvendigvis å svare i dag - alle ruter er åpne frem til kåringen litt ut i nyåret.

Beskriv din perfekte smarttelefon - hva kan den gjøre? Hva trenger den ikke å gjøre, og hva ville du realistisk sett betalt for den?