Gamereactors Julekalender 2025: 24. desember

HQ

Årets hovedpremie er i simulatorracingens ånd, og er beregnet på dere som har sett på fra sidelinjen, men aldri har turt å hoppe inn med begge føttene.

Vi gir bort en diger MOZA R5 Racing Simulator Bundle med en totalverdi på nesten 10 000 kroner, som i tillegg til MOZA R5 inkluderer en Playseat® Trophy Black Actifit, MOZA ES Formula Wheel Rim Mod (28 cm) og MOZA SR-P Lite Brake Pedal Performance Upgrade Kit. Med denne pakken får du alt du trenger for å oppleve realistisk kjøring, perfekt kontroll og maksimal komfort - uavhengig av om du er en hardbarket racer eller bare ønsker litt ekstra moro i stuen. Det er litt som å ha en mini-racerbane hjemme, hvor bare fantasien og ferdighetene setter grenser.

Svar på spørsmålet under i kommentarfeltet og vinn. Du behøver ikke nødvendigvis å svare i dag - alle ruter er åpne frem til kåringen litt ut i nyåret.

Hvis du kunne invitere én fiktiv karakter til å være kartleser under et løp, hvem ville det vært og hvorfor?