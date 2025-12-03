Gamereactors Julekalender 2025: 3. desember

HQ

Først en robotstøvsuger, og deretter en stol. Det er litt utenfor Gamereactors tradisjonelle «wheelhouse», så vi svarer ved å gi bort et headset i dagens giveaway. Et fra en ganske kjent produsent.

Beyerdynamic gir bort sitt Aventho 100 i dagens giveaway. Vi snakker aktiv støydemping, opptil 60 timers batterilevetid, flerpunktstilkobling og 45 mm-drivere finjustert av noen av de beste i bransjen.

Svar på spørsmålet under i kommentarfeltet og vinn. Du behøver ikke nødvendigvis å svare i dag - alle ruter er åpne frem til kåringen litt ut i nyåret.

Hva er det vitigste for deg i et godt headset, og hvorfor?