Gamereactors Julekalender 2025: 4. desember
Så skal vi til kjøkkenet, folkens.
Du kan mene hva du vil om at Gamereactors fagområde utvides, men det er til alles fordel når utvalget av premier kan tøyes litt. I dag er et godt eksempel, for det siste året har vi jobbet tett med Kenwood, som spesielt har gjort seg bemerket med sine nye Go-produkter.
Så i dag setter vi hele Go-kolleksjonen på spill, inkludert en QuickMix Go-håndmikser, Go-kjøkkenmaskin og MultiPro Go-foodprosessor i en av årets største luker. De har alle én ting til felles: de er enkle å oppbevare, de har en skarpere estetisk profil og de tilbyr samme pålitelighet som andre Kenwood-produkter.
Svar på spørsmålet under i kommentarfeltet og vinn. Du behøver ikke nødvendigvis å svare i dag - alle ruter er åpne frem til kåringen litt ut i nyåret.
Hvilken relativt avansert matrett som krever litt utstyr og know-how liker du best å lage?