Gamereactors Julekalender 2025: 4. desember

HQ

Du kan mene hva du vil om at Gamereactors fagområde utvides, men det er til alles fordel når utvalget av premier kan tøyes litt. I dag er et godt eksempel, for det siste året har vi jobbet tett med Kenwood, som spesielt har gjort seg bemerket med sine nye Go-produkter.

Så i dag setter vi hele Go-kolleksjonen på spill, inkludert en QuickMix Go-håndmikser, Go-kjøkkenmaskin og MultiPro Go-foodprosessor i en av årets største luker. De har alle én ting til felles: de er enkle å oppbevare, de har en skarpere estetisk profil og de tilbyr samme pålitelighet som andre Kenwood-produkter.

Svar på spørsmålet under i kommentarfeltet og vinn. Du behøver ikke nødvendigvis å svare i dag - alle ruter er åpne frem til kåringen litt ut i nyåret.

Hvilken relativt avansert matrett som krever litt utstyr og know-how liker du best å lage?